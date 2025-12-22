В Москву идет резкое похолодание, после которого ожидается скорая оттепель

В московском регионе начинается резкое похолодание, которое будет сопровождаться порывистым ветром до 15 метров в секунду. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, самыми холодными будут ночи вторника и среды, когда температура воздуха опустится до -13…-16°.

Днем 23 декабря в Москве ожидается до -11...-9°, по области – до -13...-8°. Местами возможна сильная гололедица.

В среду, 24 декабря, не исключен небольшой снег. Днем в столице до -7...-5°, по области -9...-4°. При этом вновь возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В четверг, 25 декабря, прогнозируется повышение температуры. Ночью подморозит в Москве лишь до -7...-5°, по области – до -9...-4°. Днем небольшой снег, а температура воздуха поднимется в столице до -2...0°, в Подмосковье – до -5...0°.

Оттепель, как ожидается, продлится до конца текущей недели.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

