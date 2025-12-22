Роскомнадзор подтвердил, что принимает ограничительные меры к WhatsApp*

Роскомнадзор принимает ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp*, администрация которого продолжает нарушать российское законодательство. Об этом сообщила пресс-служба контролирующего ведомства.

«WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан», – подчеркивается в сообщении, которое цитирует ТАСС.

В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp*, добавила пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что ограничения вводятся поэтапно, чтобы пользовали могли переключиться на другие мессенджеры. «Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», – подчеркнуло ведомство.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Москва, Анастасия Смирнова

