Ночью в Москве ударит «приличный» мороз

В ночь на 24 декабря в московском регионе ожидается морозная погода. Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха опустится в столице до минус 16 градусов, в отдельных районах Подмосковья – до минус 19.

«Ночью будет ух какой приличный мороз: минус 16 – минус 14 градусов в Москве, это все-таки такая серьезная температура. По области до минус 19. Давно уже такого не было», – отметил синоптик в комментарии «Интерфаксу».

Как следует из прогноза Гидрометцентра, днем 24 декабря ожидается до минус 7 градусов, в последующие дни – 25 и 26 декабря – синоптики обещают оттепель с дневной температурой около нулевой отметки.

Москва, Анастасия Смирнова

