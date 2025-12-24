Вильфанд: в новогоднюю ночь в Москве может подморозить до минус 15

В новогоднюю ночь в Москве подморозит – прогнозируется до минус 15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В последний день года и в первый день нового года один и тот же режим погоды: облачно, низкое давление, временами снег, температура минус 15 – минус 10 ночью, днем минус 10 – минус 7. Вполне морозная погода», – сказал Вильфанд.

При этом синоптик добавил, что оттепель 31 декабря и 1 января не ожидается. В то же время снежный покров, согласно предварительному прогнозу, сохранится.

Москва, Анастасия Смирнова

