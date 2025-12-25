Гидрометцентр обещает Москве зимнюю погоду в первые дни новогодних каникул

В ближайшие дни в московском регионе установится снежная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в воскресенье температура начнет монотонно понижаться, а ко вторнику, 30 декабря, немного опередит календарь.

В предстоящие пятницу и субботу, 26 и 27 декабря, ожидаются осадки при температуре воздуха около нулевой отметки. При этом возможны гололедица и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 28 декабря, в ночное время прогнозируется снег и похолодание до -5...-3°, по области -7...-2°. Днем сохранится такая же температура.

В понедельник и вторник, 29 и 30 декабря, вероятен снег. Столбики термометров в темное время суток опустятся до -10° и ниже. Днем возможно понижение до -11...-6°.

«Зимний характер погоды сохранится и в первые дни январских каникул», – предупреждает Гидрометцентр.

