Лидер «Левого фронта» Удальцов* получил 6 лет «строгача» за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову*, который ранее был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, по уголовному делу об оправдании терроризма.

Согласно решению суда, политику назначено 6 лет колонии строгого режима.

После оглашения приговора Удальцов* заявил, что объявляет голодовку, а приговор намерен обжаловать, уточняет «Интерфакс».

Лидер «Девого фронта» был задержан в январе 2024 года, вину в инкриминируемом преступлении не признает. По словам самого обвиняемого, поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в защиту членов марксистского кружка из Уфы, которых обвинили в организации террористического сообщества. Удальцов* назвал предъявленные обвинения «бредом».

