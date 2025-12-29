российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 декабря 2025, 18:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Мессенджер МАХ не заслужил всеобщее доверие

Фото: max.ru

Навязываемый россиянам государственный мессенджер МАХ не получил всеобщее одобрение. Из опроса, который проводился на сайте РИА «Новый День», следует, что подавляющее большинство не решаются доверять этому сервису.

Так, 79,2% респондентов выбрали ответ «Нет», отвечая на вопрос «Доверяете ли Вы мессенджеру МАХ?». Только 11,5% опрошенных выбрали утвердительный ответ «Да». Сомнения остались у 1,99% проголосовавших. Еще 3,85% читателей РИА «Новый День» отметили, что пользуются другими мессенджерами.

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» с 7 октября до 29 декабря 2025 года. Мнением поделились 1505 читателей.

Москва, Редакция «Новый День»

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Дальний Восток, Краснодарский край, Крым, Москва, Севастополь, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Технологии,