Мессенджер МАХ не заслужил всеобщее доверие

Навязываемый россиянам государственный мессенджер МАХ не получил всеобщее одобрение. Из опроса, который проводился на сайте РИА «Новый День», следует, что подавляющее большинство не решаются доверять этому сервису.

Так, 79,2% респондентов выбрали ответ «Нет», отвечая на вопрос «Доверяете ли Вы мессенджеру МАХ?». Только 11,5% опрошенных выбрали утвердительный ответ «Да». Сомнения остались у 1,99% проголосовавших. Еще 3,85% читателей РИА «Новый День» отметили, что пользуются другими мессенджерами.

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» с 7 октября до 29 декабря 2025 года. Мнением поделились 1505 читателей.

Москва, Редакция «Новый День»

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube