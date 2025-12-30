Умер знаменитый иллюзионист Эмиль Кио

Народный артист РСФСР, иллюзионист Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля Вам пухом», – отметил он.

Эмиль Эмильевич Ренард-Кио является сыном известного советского циркового артиста и фокусника Эмиля Теодоровича Ренарда-Кио. Оба выступали под псевдонимом Эмиль Кио.

Москва, Анастасия Смирнова

