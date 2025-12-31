Европейские лидеры в телефонной беседе обсудили налет беспилотников на Валдай

Европейские лидеры в режиме телефонной беседы обсудили ситуацию на Украине после сообщений о том, что Киев нанес удар по резиденции президента РФ Владимира Путина, и заявления Москвы о пересмотре своей переговорной позиции. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в телефонном разговоре приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечает Bloomberg, президент США Дональд Трамп после атаки Киева на резиденцию российского лидера, «похоже, встал на сторону Путина» и сказал, что «очень зол».

После телефонного разговора европейских лидеров Мерц заявил, что ЕС стремится продвинуть процесс урегулирования конфликта на Украине вперед. По его словам, «сейчас от всех требуется прозрачность и честность».

Напомним, что о налете БПЛА на Валдай сообщил в телефонной беседе с Трампом Владимир Путин.

После этого глава МИД Сергей Лавров дополнил: в атаке участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. По словам Лаврова, атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. По словам Лаврова, данное поведение Украины не останется без ответа – переговорная позиция России изменится в худшую сторону, а военные определят цели и нанесут удары возмездия.

Владимир Зеленский отрицает налет на Валдай.

Москва, Елена Васильева

