Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. По традиции, первыми обращение президента России увидели Чукотка и Камчатка, где 2026 год уже наступил.

По словам Путина, новые страницы истории России формирует своими трудами, успехами и достижениями ее народ. Его единство и взаимная поддержка формируют будущее страны, ее безопасность и суверенитет. По словам главы государства, Новый год – это праздник веры в лучшее и время для появления лучшего и заботы о тех, кто в ней нуждается.

Владимир Путин отдельно обратился к участникам СВО. Он выразил уверенность, что Россия верит в своих бойцов и в победу. По его словам, участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. «Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь – думают о вас, сопереживают, надеются на вас», – добавил президент.

Владимир Путин пожелал россиянам счастья, здоровья, благополучия и любви: «Мы вместе – одна больная семья… будем дальше работать и созидать… идти вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой Родины».

Москва, Елена Васильева

