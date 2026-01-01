Политолог Андрей Перла объяснил, зачем Киев устроил теракт в Херсонской области. «Да, цель теракта в Херсонской области – получить ответные удары со стороны России по гражданским, с тем, чтобы Россию в этом обвинить. Смысл всей деятельности Зеленского и компании – продлить боевые действия как можно дольше. С тем, чтобы успеть освоить средства европейского «кредита».

И с тем, чтобы демократы могли обвинить Трампа в неспособности исполнить свои обещания. Последнее очень важно перед выборами в конгресс США.

Тактика простая и, вполне возможно, действенная. Россия намеренно по гражданским не ударит – но обвинения будут наверняка», – написал Андрей Перла в своем телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе».

Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ беспилотниками ударили по кафе и гостинице на побережье Херсонской области. В возникшем после атаки пожара погибло 24 человека, 50 пострадали. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января траурными днями.

Мария Захарова назвала ВСУ прямыми последователями фашистов и украинских коллаборационистов, которые сжигали заживо людей в Хатыни.

Москва, Елена Васильева

