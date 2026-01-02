За ночь над Россией сбито 64 беспилотника ВСУ

64 беспилотника самолетного типа были перехвачены над территорией России силами ПВО. Как сообщает Минобороны страны, налеты отражались в период с 23:00 1 января до 7 утра 2 января по московскому времени.

В числе прочего 20 БПЛА было сбито над территорией Самарской области, по 8 над Воронежской и Саратовской областями, 7 – в Московском регионе, под шесть над Рязанской и Ростовской областями, три БРЛА сбиты над Тульской областью и т.д.

