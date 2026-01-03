Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* вынесенный в России в список террористов, стал начальником офиса президента Украины. Как писали СМИ, Владимир Зеленский сделал ему такое предложение и террорист Буданов* его принял, о чем сообщил в соцсетях. Предыдущий глава офиса Андрей Ермак уволился на фоне коррупционного скандала, в кором оказался замешен друг Зеленского бизнесмена Тимур Миндича.

Политолог Андрей Перла пояснил, с чем связан, на его взгляд, выбор террориста Буданова* на пост главы офиса президента Украины.

«Про назначение террориста Буданова*, «главшпиона», начальником офиса президента Украины. Зачем и почему.

Тут есть отличная историческая аналогия.

Во время Великой Отечественной Венгрия воевала против нас на стороне Германии. По тем временам у нее была серьезная армия, гораздо лучше, например, румынской, а может и итальянской.

Правил Венгрией адмирал Хорти. Диктатор, конечно, и фашист, но он проводил довольно независимую от Гитлера внутреннюю политику. Да и внешнюю. В 44-м году задумался о том, что война вот-вот придет на территорию Венгрии. И надо из войны выходить и заключать с СССР сепаратный мир.

Тут-то и случился в Венгрии переворот. Хорти и его сына убили. У власти оказался Салаши – глава «партии скрещенных стрел», дурак-дураком, но фанатичный нацист. И Венгрия воевала против нас до самого конца, и принялась уничтожать евреев, чего Хорти не делал, и была Балатонская операция, штурм Будапешта, были очень серьезные потери, которых можно было бы избежать, если бы Хорти выжил и подписал перемирие. А то и перешёл на нашу сторону, как румынский король Михай.

Ещё раз. Салаши был нужен, чтобы у Венгрии не осталось даже призрака самостоятельности. Теперь посмотрим на Буданова*...» – написал Андрей Перла в своем телеграмм-канале «Умный еврей про губернаторе».

*Кирилл Буданов внесен в список террористов в Российской Федерации.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube