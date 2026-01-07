Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение.

С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи. Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания», – говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин провел рождественскую ночь на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье.

По окончании службы Владимир Путин пообщался с присутствовавшими в храме.

«Сегодня мы отмечаем замечательный, светлый праздник Рождества Христова. И очень часто называем Господа Спасителем, потому что Он пришёл как-то на Землю, для того чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества, спасения Родины и её людей», – отметил глава государства.

Москва, Елена Васильева

