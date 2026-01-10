Российские войска за прошедшие сутки продвинулись на фронтах специальной военной операции, заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удары по энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, общие потери противника превысили 1000 военнослужащих. Самый большой урон нанесен в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», которые ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Гришино, Красноярское, Родинское в Донецкой Народной Республике, а также Межевая и Новоподгородное в Днепропетровской области.

На этом направлении войска киевского режима потеряли до 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

