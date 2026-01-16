МИД России рекомендовал отказаться от поездок в Молдавию

МИД России настоятельно рекомендует по возможности воздерживаться от поездок в Молдавию. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей», – пояснил МИД.

В частности, как отмечается, по прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром.

«Были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток. За этим часто следовал отказ во въезде в страну под надуманными предлогами. Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств. При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс», – уточнил МИД.

При этом молдавские власти не обеспечивают допуск к российским гражданам сотрудников посольства России в Кишиневе. Соответствующие запросы российского дипломатического представительства игнорируются. Таким образом оказание консульской поддержки практически невозможно.

Москва, Анастасия Смирнова

