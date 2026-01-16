российское информационное агентство 18+

Пятница, 16 января 2026, 19:13 мск

Медведев: армию России пополнили более 422 тысяч контрактников

В 2025 году контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России заключили более 422 тысяч человек, еще 32 тысячи стали добровольцами. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем.

«Задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим, выполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Это такие окончательные данные, которыми мы располагаем», – уточнил Медведев.

«32 тысячи человек заключили контакт о прохождении службы на добровольных началах. Это наши добровольцы», – добавил он.

Москва, Анастасия Смирнова

