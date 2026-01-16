Синоптики пообещали москвичам морозные выходные

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается морозная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, самой холодной будет воскресная ночь, когда температура воздуха понизится до -21…-19° в столице и до -22…-17° по области, а местами до -26°.

Синоптики обратили внимание, что средняя суточная температура окажется на 6-7° ниже климатической нормы.

В субботу, 17 января, ночью в столице -17...-15°, в Подмосковье -18...-13°, местами до -23°. Днем в Москве -15...-13°, по области -16...-11°.

Начало следующей недели будет более мягким. Ночью до -15°, днем – чуть выше -10°.

Москва, Анастасия Смирнова

