21 января в России можно будет наблюдать исключительно сильное полярное сияние

Над всей территории России в ночь на 21 января ожидаются исключительно сильные полярные сияния. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ранее специалисты сообщили, что в середине дня 20 января ожидается приход к Земле облака плазмы от вспышки Х1.9, произошедшей в 18 января. Удар спровоцирует магнитные бури до уровня G4.

«В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых, предварительно, можно будет наблюдать почти на всей территории страны», – говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии.

Москва, Елена Васильева

