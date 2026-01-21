На бутылках с алкоголем скоро появятся страшные картинки

В России на бутылках с алкоголем в будущем могут появиться страшные картинки подобные тем, что уже несть на табачной продукции. С такой инициативой в правительство обратилась Госдума по мнению депутатов, картинки с изображением органов человека, пораженных токсинами, помогут снизить потребление алкогольной продукции и защитить здоровье граждан.

Как пишет РИА «Новости», законопроект внесен на рассмотрение в правительство РФ. Сопроводительные рисунки будут утверждаться федеральным органом здравоохранения, а текст предупреждений размещаться на этикетке или контрэтикетке.

Москва, Елена Васильева

