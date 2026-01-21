Гидрометцентр предупредил о похолодании в Московском регионе

В ближайшие дни в Московском регионе ожидается похолодание, предупредил Гидрометцентр России. По данным синоптиков, в Подмосковье темное время суток будет подмораживать местами до -26°, а днем до -19°.

Ощутимое похолодание начнется в пятницу, 23 января. Температура воздуха ночью в Москве опустится до -15...-13°, по области -17...-12°. Днем в столице -11...-9°, в Подмосковье -13...-8°.

В субботу, 24 января, ночью в Москве подморозит до -21...-19°, по области -23...-18°, а местами до -26°). В светлое время суток в столице прогнозируется -16...-14°, в Подмосковье -19...-14°.

В воскресенье, 25 января, возможен небольшой снег. Ночью ожидается -24...-19°, днем -16...-11°.

В последующие дни, согласно предварительному прогнозу, ожидается постепенное ослабление морозов.

Москва, Анастасия Смирнова

