Снежный рекорд: Гидрометцентр предупредил о продолжении снегопада в Москве

В ближайшие сутки в Московском регионе ожидается продолжение обильного снегопада, следует из обновленного прогноза Гидрометцентра России. По данным синоптиков, 27 января был обновлен рекорд по осадкам.

Так, в четверг, 29 января, ночью и днем синоптики обещают снег, местами сильный при температуре около -11...-9°. В пятницу, 30 января, ожидается небольшой снег, но при этом ночью подморозит в Москве до -16...-14°, по области – до -19...-14°. Днем в столице -13...-11°, в Подмосковье -15...-10°.

Сегодня ночью в Москве отмечался сильный снег, прирост высоты снежного покрова за сутки составил до 12 см. «27 января был обновлен рекорд суточной суммы осадков, на метеостанции ВДНХ зафиксировано выпадение 13,2 мм осадков. Прежнее значение 10,6 мм/1995 г. Сегодня, 28 января, также возможно обновление рекорда», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Суммарно за прошедшие дни января в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 69 мм осадков, или 130% от нормы (53 мм). Самым влажным был январь 2005 года, когда за весь месяц выпало 97,5 мм осадков.

Москва

