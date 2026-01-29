В выходные в Москве ожидаются аномальные морозы

В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальными морозами, которые ожидаются в период с 30 января по 3 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно оценке синоптиков, среднесуточная температура воздуха окажется на 7-12° ниже климатической нормы.

В пятницу, 30 января, ночью в Москве подморозит до -16...-14°, по области – до -19...-14°. Днем в столице -13...-11°, в Подмосковье -15...-10° при северном ветре 5-10 метров в секунду.

В субботу, 31 января, Температура ночью в Москве опустится до -20...-18°, по области – до -23...-18°. В светлое время суток в столице ожидается -14...-12°, в Подмосковье -17...-12°. Северный ветер сохранится силой 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 1 февраля, ночью воздух остынет до -24...-19°, днем – не выше -21...-16° при северном ветре 5-10 метров в секунду.

В понедельник, 2 февраля, ночью -24...-19°, днем -17...-12°. Ветер северный 5-10 метров в секунду.

