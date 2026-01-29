российское информационное агентство 18+

Метеообсерватория МГУ назвала январь-2026 самым снежным за 203 года

К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 мм осадков, что стало самым большим значением за последние 203 года. Об этом заявил ее заведующий, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

В Метеообсерватории МГУ обратили внимание, что рекордным количеством осадков в январе за все время наблюдений в Москве остается значение 122 мм, которое было зафиксировано в 1823 году Императорским Московским университетом. Второе в ряду наибольших значений январских осадков – 88,9 мм, отмеченное в 2004 году. Таким образом январь 2026 года стал самым снежным в Москве, по меньшей мере, за последние 203 года.

Москва, Анастасия Смирнова

