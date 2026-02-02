Аномальные морозы в Москве ослабеют в конце недели – Гидрометцентр

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи сохранением аномального холода. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС России, морозы продержатся до пятницы, 6 февраля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 3 февраля по 6 февраля в г. Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12°С ниже климатической нормы», – уточняет ведомство.

Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра, в предстоящие дни норма среднесуточной температуры составляет -8…-6°.

«Только к выходным с западными потоками более теплые и влажные атлантические воздушные массы приблизятся к региону. Морозы начнут ослабевать, пойдет снег», – отметили синоптики.

Так, в субботу, 7 февраля, ожидается снег, а температура воздуха ночью составит -15...-10°, днем -11...-6°.

