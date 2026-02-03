Умерла легенда советского ТВ Светлана Жильцова

Известная телеведущая и диктор периода Советского Союза Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни. Об этом стало известно во время эфира на Первом канале.

«Не стало Светланы Жильцовой, легендарного советского диктора», – сообщила ведущая телеканала.

Светлана Жильцова известна как ведущая популярных телепрограмм «Песня года» и КВН, а также нескольких детских передач, среди которых «Веселые нотки» и «Спокойной ночи, малыши».

Москва, Анастасия Смирнова

