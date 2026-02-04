Начался второй раунд переговоров России, США и Украины

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров Россия – США – Украина. Российская делегация прибыла на место встречи накануне, в переговорную группу возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Украинцев возглавляет Рустем Умеров,глава СНБО. США представлены спецпосланником Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Напомним, что первый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся 23 и 24 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, между тем, призвал прессу не пока никаких сообщений по поводу второго раунда.

«Мы не планируем каких-то сообщений. Работа сегодня начнется, – пояснил он. – Это будет рабочая встреча по вопросам безопасности».

Абу-Даби, Елена Васильева

