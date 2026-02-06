Гидрометцентр: после субботнего потепления в Москве снова будет морозно

Морозная погода в московском регионе сохранится до середины следующей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, небольшое повышение температуры возможно только в субботу, после чего ожидается ее понижение.

Как отмечают синоптики, относительное повышение температуры 7 февраля будет сопровождаться снегопадом, который местами будет умеренной интенсивности.

Так, предстоящей ночью вероятен небольшой снег при температуре в Москве до -15...-13°, по области – до -18...-13°. Днем также возможны осадки. При этом в столице потеплеет до -10...-8°, в Подмосковье – до -13...-8°.

В воскресенье, 8 февраля, также ожидается местами небольшой снег, но при этом вновь станет морозно. Ночью в Москве -18...-16°, по области -19...-14°, местами до -23°. Днем в столице до -13...-11°, в Подмосковье – до -16...-11°.

В понедельник и вторник, 9 и 10 февраля, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -21...-16°, днем -15...-10°.

Москва, Анастасия Смирнова

