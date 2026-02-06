Росстат оценил рост ВВП России в 1%

По итогам 2025 года рост российской экономики, по оценке Росстата, составил 1% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе статистического ведомства.

Согласно данным Росстата, индекс промышленного производства в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 101,3%. При этом добыча полезных ископаемых сократилась на 1,6%. Выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%, производство грузовиков – на 32,6%, но изготовление прочих транспортных средств и оборудования увеличилось на 32%.

Вместе с тем вырос объем производства табачных изделий на 6,7%, лекарств – на 15,4%, компьютеров и других электронных изделий – на 11,7%, продукции из металла, кроме машин и оборудования – на 18%.

Обрабатывающие производства в целом прибавили 103,6% в годовом выражении, но выпуск пищевых продуктов сократился на 0,4%.

Москва, Анастасия Смирнова

