В Москве ожидается аномальное потепление

В Московском регионе во второй половине недели ожидается аномальное потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, если во вторник и среду средняя суточная температура будет ниже нормы на 5 градусов, то в пятницу-субботу она ее превысит на 7-8 градусов.

Потепление начнется в среду, 11 февраля. В дневное время на фоне снегопада столбики термометров поднимутся в Москве до -9...-7°, по области – до -12...-7°.

В четверг, 12 февраля, также ожидается снег. Ночью в Москве -9...-7°, по области -12...-7°. Днем в столице потеплеет до -4...-2°, в Подмосковье – до -6...-1°.

В пятницу и субботу, 13 и 14 февраля, временами осадки. Ночью -6...-1°, днем -3...2°. Не исключен мокрый снег и дождь.

Москва, Анастасия Смирнова

