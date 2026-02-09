В новой Москве из частного пансионата госпитализированы 10 человек с пневмонией: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после госпитализации 10 постояльцев частного пансионата в новой Москве с диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
По данным следствия, не позднее 8 февраля постояльцы частного пансионата в новой Москве, доставлены в медицинские учреждения с предварительным диагнозом «внебольничная пневмония». На данный момент госпитализировано более 10 лиц.
Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели место происшествия. Изъята необходимая документация. В настоящее время допрашиваются руководство и сотрудники учреждения. Готовятся материалы для назначения ряда судебных экспертиз.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Москва, Анастасия Смирнова
