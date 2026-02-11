Завтра в Москве и области ожидается сильный снегопад

В московского регионе в ближайшие два дня ожидается сильный снегопад. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

«В период с 9 часов 12 февраля до 10 часов 13 февраля на территории Москвы и Московской области ожидается снег, местами сильный; мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях; гололедица на дорогах», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в четверг и пятницу, 12 и 13 февраля, днем будет колебаться около нулевой отметки.

Столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам-автомобилистам воспользоваться метро или соблюдать крайнюю осторожность в поездках на личных машинах.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube