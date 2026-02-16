Мошенники запустили вредоносный бот, «ускоряющий» Телеграм

Мошенники уже воспользовались неразберихой вокруг Телеграма в России и запустили вредоносное ПО – бот, который, якобы, ускоряет мессенджер.

О потенциальной опасности россиян предупредила компания ИБ-компания F6. «Чтобы получить доступ к боту, от пользователя требуют подтвердить, что он «не робот». При нажатии кнопки «Подтвердить» пользователь фактически дает согласие на передачу боту данных о своем номере», – рассказала ТАСС аналитик департамента защиты от цифровых рисков в F6 Анастасия Князева.

После этого мошенники просят пользователя ввести пятизначный код, якобы отправленный ботом для «проверки» данных. В действительности этот набор цифр дает доступ к авторизации в мессенджере.

«Если ввести его в форму бота «обхода замедления», то злоумышленники моментально получат доступ к аккаунту», – предупредила Князева. Не пострадают от этих действий только те пользователи, у которых в аккаунте включен облачный пароль, добавила эксперт по информационной безопасности.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

