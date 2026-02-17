Москвичей предупредили о новом сильном снегопаде

В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с очень сильным снегопадом, который ожидается в четверг, 19 февраля. Об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в течение суток 19 февраля в Москве ожидается очень сильный снег. Метель, ветер порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах снежные заносы», – уточнили в ведомстве.

В Гидрометцентре России уточнили, что 19 февраля ожидается до 15 мм осадков и более за 12 часов и более 20 мм за период не более 24 часов. Предполагается, что этот день в Московском регионе будет до -10 градусов.

Москва, Анастасия Смирнова

