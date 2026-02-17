Из Домодедовской больницы выписан еще один пациент, болевший оспой обезьян

В Московской области из Домодедовской больницы выписан по выздоровлению один пациент, у которого был диагноз «оспа обезьян». Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

«Один из пациентов с диагнозом оспа обезьян выписан из Домодедовской больницы с выздоровлением. В настоящее время в Домодедовской больнице остается один пациент с диагнозом оспа обезьян. Состояние его удовлетворительное», – говорится в телеграм-канале больницы.

Ранее сообщалось, что в Домодедовской больнице проходили лечение три пациента с оспой обезьян.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи, со временем перерастающей в язвы. Основной ареал распространения – страны Африки. Обычно инфекция распространяется при тесном контакте с зараженным человеком или животным.

Москва, Анастасия Смирнова

