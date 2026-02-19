Абитуриенты педвузов будут сдавать профильный ЕГЭ вместо обществознания

Абитуриенты педагогических вузов России будут сдавать профильный единый государственный экзамен вместо обществознания. Как сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов соответствующий приказ вступит в силу 1 сентября 2026 года.

«Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература – больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет», – пояснил Кравцов (цитата по РИА «Новости»)

Новы правила по ЕГЭ начнут работать с приемной кампании 2027/2028 учебного года. Министр подчеркнул, что таким образом будущие студенты смогут ближе познакомиться с предметом, который в дальнейшем планируют преподавать.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

