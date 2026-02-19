российское информационное агентство 18+

Четверг, 19 февраля 2026, 09:48 мск

Абитуриенты педвузов будут сдавать профильный ЕГЭ вместо обществознания

Абитуриенты педагогических вузов России будут сдавать профильный единый государственный экзамен вместо обществознания. Как сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов соответствующий приказ вступит в силу 1 сентября 2026 года.

«Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература – больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет», – пояснил Кравцов (цитата по РИА «Новости»)

Новы правила по ЕГЭ начнут работать с приемной кампании 2027/2028 учебного года. Министр подчеркнул, что таким образом будущие студенты смогут ближе познакомиться с предметом, который в дальнейшем планируют преподавать.

Москва, Елена Васильева

