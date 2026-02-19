Студенты из Латвии, Эстонии, Украины и других недружественных стран продолжают учиться в вузах России

Латвия и Эстония вместе с Украиной в 2025 году остались в топ-3 недружественных стран по числу своих граждан в вузах России, число студентов из первых двух стран даже выросло. Незначительно увеличилось число студентов с Кипра, из Румынии, Новой Зеландии и Норвегии. По всем остальным недружественным странам наблюдается стагнация или спад, следует из статистики Минобрнауки, которая есть у «Ведомостей». По данным министерства, в 2024/25 учебном году в российских высших учебных заведениях училось 605 студентов с паспортом Латвии и 363 – с паспортом Эстонии. А в 2025/26 учебном году из Латвии было 615 человек, а из Эстонии 380.

Третья прибалтийская страна – Литва показала спад со 163 до 153 студентов.

Как поясняет замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, в странах Балтии действуют демографические факторы: доля русских, получение образования для которых на родном языке затруднено, составляет около 23% в Латвии и около 22% в Эстонии. Политолог Владимир Оленченко считает, что тенденция формируется и за счет владеющих русским латышей и эстонцев. Для них обучение в России обусловлено необходимостью сохранения бизнес-контактов, говорит эксперт: «Случай мужа Каи Каллас показывает: вопреки риторике и ограничениям бизнес идет. Знание русского пока конкурентное преимущество в ЕС, его указывают латыши и эстонцы в HR-анкетах».

Выросло и число учащихся из Румынии – с 15 до 24 человек. Среди них могут быть граждане Молдавии, включая непризнанное Приднестровье, у которых кроме молдавского часто есть российский и румынский паспорта.

Несколько стран из списка 49 недружественных (установлен правительством в марте 2022 г.) показали стагнацию. Не изменилось в 2025 г. число студентов с гражданством Словакии (53), Канады (36), Нидерландов (10), Словении (7) и Исландии (1).

Но большинство недружественных стран показали спад числа студентов в России. Абсолютным лидером остается Украина. В 2024 г. в России училось 3646 студентов с украинским паспортом, в 2025 г. – 2295 (сокращение на треть), сообщает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

