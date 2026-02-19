В регионах учителям задерживают выплаты за классное руководство

Как минимум в 10 регионах России зафиксированы задержки выплат педагогам за классное руководство. Об этом «Известиям» сообщили в отраслевом профсоюзе. Речь идет о федеральной доплате классным руководителям. Профсоюз «Учитель» обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и устранить нарушения.

Как сообщает газета «Известия», выплаты за январь не были получены как минимум педагогами 10 регионов: Челябинская область, Иркутская область, Забайкальский край, Рязанская область, Удмуртия, Ростов-на-Дону, Архангельская область, Республика Карелия, Тамбовская область, Хабаровский край. Данные редакции «Известий» предоставила оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

Как напомнил глава профсоюза Дмитрий Казаков, выплата за классное руководство фиксированная: 5 тысяч рублей для учителей школ в городах с населением более 100 тысяч человек и 10 тысяч рублей для населенных пунктов, где проживают менее 100 тысяч человек.

В части регионов, откуда поступили жалобы, выплаты уже начались. В частности в Хабаровском крае. Учителя же, не получившие в срок свою надбавку, поделились с «Известиями» предупреждением о невыплате, которое им прислали в мессенджерах. Оно было направлено руководству учебных учреждений с просьбой «провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом».

«Денежные средства на выплату классного руководства, финансируемого из федерального бюджета, направлены из Министерства образования и науки не в полном объеме, – предупредили учителей. – Кроме того, учитывая регламент прохождения казначейских платежей, средства на счета образовательных учреждений придут с задержкой».

При этом Минобрнауки не несет ответственности за школы, этим занимается Министерство просвещения РФ. «Известия» направили в ведомство запрос с просьбой ответить, действительно ли ситуация такова, как объясняли педагогам на местах. Кроме того, издание обратилось к властям Хабаровского края с просьбой сообщить причину несвоевременной оплаты и направило запрос в Рособрнадзор: поступали ли в ведомство жалобы на задержку федеральных выплат.

Как рассказали «Известиям» учителя из Хабаровского края, выплаты им начали поступать после того, как они пожаловались местным депутатам.

Среди жалоб от учителей было также обращение из Архангельской области. В нем говорилось, что доплату за классное руководство в расчетные листы включили, но по факту она не поступила. Об аналогичной ситуации рассказали и педагоги из Башкирии. Активно жаловались педагоги из Забайкальского края – по их словам, в Могочинском районе доплату за классное руководство не получили «все школы».

В обращении к Генпрокуратуре профсоюз попросил провести проверку и в случае подтверждения фактов привлечь виновных лиц к административной ответственности на основании ст. 5.27 КоАП РФ – о нарушении трудового законодательства. Она предусматривает штраф для должностных лиц до 5 тысяч рублей, для юрлиц – до 50 тысяч рублей.

После отправки обращения в профсоюз поступила жалоба от учителя из Приморского края. «В расчетке за января написали, что долг предприятия работнику», – говорится в ней.

«Известия» направили запросы во все регионы, из которых поступили жалобы, с просьбой сообщить, были ли перенесены сроки выплат, а если да, то по каким причинам. К моменту публикации поступил ответ только от министерства образования и науки Тамбовской области. Ведомство сообщило, что ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам за январь 2026 года выплачено в полном объеме.

