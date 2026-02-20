В Москве за сутки выпало 65% месячной нормы снега

В Москве за сутки 19 февраля и ночь 20 февраля выпало 28,8 мм осадков, что составляет 65% месячной нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики уточнили, что суммарно за прошедшие дни февраля выпало 51,2 мм осадков, что превышает месячную норму на 16%. «Для сравнения: самым влажным февраль был в 1966 г., когда месячная сумма осадков составила 97 мм (220% нормы)», – уточняется в сообщении.
На метеостанции ВДНХ утром 20 февраля высота снежного покрова составила 68 см, что выше прежнего абсолютного максимума, 64 см в 2024 году.
Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие дни снегопады разной интенсивности продолжатся на фоне предстоящей 23 февраля оттепели, когда температура воздуха повысится до нулей отметки.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2026, РИА «Новый День»