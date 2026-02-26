В России растет спрос на аппаратную косметологию, инъекции уже не так интересны

В России объем рынка аппаратной косметологии по итогам 2025 года вырос вполовину год к году, до 244,8 млрд руб. Было проведено 23,1 млн процедур – это на 40% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании «Право на здоровье». При этом динамика немного замедлилась по сравнению с 2024 годом, когда рынок рос на 60% в натуральном объеме, сообщает «Коммерсант».

Инъекционная косметология показывает менее интенсивный рост: объем рынка составил 59 млрд руб., проведено 11,5 млн процедур – на 32% больше год к году в натуральном выражении и на 34% в денежном. Годом ранее динамика в деньгах была менее выраженной – 21% год к году, а в натуральном выражении примерно такой же, фиксировался рост на 34% год к году.

34 процента россиян пользуются услугами сферы косметологии и красоты, по данным ВЦИОМа.

Высокую долю аппаратной косметологии на рынке эксперты связывают с тем, что она предоставляет более широкий спектр услуг. В России самые популярные аппаратные процедуры – лазерные методики и RF-лифтинг, на них приходится 70% манипуляций.

Одна из причин роста популярности аппаратных процедур – выбор пациентов в пользу менее инвазивных методик, говорит исполнительный директор «Права на здоровье» Ольга Гончарова. Например, если несколько лет назад в России большим спросом пользовался нитевой лифтинг, или мезонити, то сейчас эту процедуру почти полностью заместил RF-лифтинг, отмечает эксперт. В целом фокус все чаще делается на комбинированные протоколы, когда применяются и инъекции, и аппаратные методики, добавляет врач-косметолог «Медси» Наталья Прокофьева.

Еще один фактор роста сегмента аппаратной косметологии – появление новой категории пациентов, стремящихся исправить последствия прошлых вмешательств, отмечает председатель совета СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» Юлия Франгулова.

Как правило, это пациенты в возрасте 45-55 лет, которые ранее пользовались инъекционными методами, и сейчас им нужно избавиться от «оверфиллинга». Для этого можно использовать инъекции, например введение гиуларонидазы – фермента, расщепляющего гиалуроновую кислоту, но рекомендуются все же аппаратные методики, объясняет эксперт.

Усталость потребителей от гиалуроновой кислоты в чистом виде меняет и рынок инъекционной косметологии. Как отмечают в «Праве на здоровье», внутри сегмента биоревитализации, например, все более значимую долю приобретают продукты, содержащие в своем составе альтернативные компоненты, включая коллаген, PDRN, янтарную, полимолочную кислоту.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube