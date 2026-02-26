В Москве обновлен абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега

Сегодня утром в Москве обновлен абсолютный рекорд высоты снежного покрова, достигнув отметки 86 см. Как пояснил заведующий метеообсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, это – самое большое значение за последние 72 года.

Согласно данным метеорологической обсерватории МГУ, февраль стал в Москве аномально снежным по количеству осадков и рекордно снежным по мощности снежного покрова. Осадков за первые 25 дней месяца выпало 74 мм при климатической норме февраля 46 мм.

Таким образом, количество осадков уже на 60% превысило норму и, по состоянию на 26 февраля, месяц стал четвертым в ряду самых снежных февралей в Москве (после 2001, 1966 и 2021 годов) за все время наблюдений за осадками с 1821 года.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube