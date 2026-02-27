МИД России выразил протест из-за сожжения российского флага в Финляндии

Сегодня, 27 февраля, в министерство иностранных дел России была вызвана посол Финляндии в РФ Марья Лиивала, которой был заявлен протест в связи с сожжением российского государственного флага перед диппредставительством России в Финляндии.

«Было подчеркнуто, что российская сторона рассматривает данный инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России. Выражено крайнее недоумение тем, что представители финских правоохранительных органов, призванные обеспечить безопасность мероприятия и общественный порядок, не воспрепятствовали преступлению, чем, по сути, попустительствовали его совершению», – подчеркнул МИД России.

«До финляндской стороны доведено настоятельное требование принять необходимые меры для установления и привлечения злоумышленников к ответственности, а также предотвращения экстремистских действий подобного рода в отношении посольства РФ в будущем», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

