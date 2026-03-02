российское информационное агентство 18+

Понедельник, 2 марта 2026, 21:02 мск

В Москве ожидается переменчивая погода: возможны осадки

В московском регионе ожидается переменчивая погода с ночными заморозками. Согласно прогнозу Гидрометцентра, значения средней суточной температуры будет колебаться около и немного выше нормы.

При этом, как обратили внимание синоптики, снежный покров продолжит таять в дневные часы, ночью талая вода будет замерзать, образуя гололедицу.

До конца недели в светлое время суток температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки и сопровождаться мокрым снегом, в темное – опускаться максимум до -7...8°.

Москва, Анастасия Смирнова

