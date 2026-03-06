Гидрометцентр: 8 марта в Москве возможны осадки и порывистый ветер

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается переменчивая погода с ночными заморозками и дневным потеплением. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в светлое время суток воздух может прогреваться до +5°.

Так, в субботу и воскресенье, 7 и 8 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, местами вероятны небольшие осадки. Ночью в Москве -4...-2°, по области -7...-2°, днем в столице прогнозируется 3...5°, по области 0...5°. Местами порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В понедельник, 9 марта, переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью -7...-2°. Днем -2...3°. Ветер слабый, уточнили синоптики.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube