В Кремле констатировали смерть международного права

Международное право в реальности больше не существует. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом. Я даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его, фактически, больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет», – сказал представитель Кремля в комментарии журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

По мнению Пескова, «какое право пришло на место международного, вряд ли сейчас кто-то сможет сформулировать».

Москва, Анастасия Смирнова

