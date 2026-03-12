В Москве сохранится очень теплая погода: зафиксирован первый рекорд

В московском регионе в ближайшие дни сохранится очень теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, не исключены рекорды повышения температуры воздуха.

В частности, 12 марта в 12:00 температура на метеостанции ВДНХ повысилась до 12,5°, что выше предыдущего рекорда дня, который наблюдался в 2025 году и был ровно 11°.

Очень теплая погода, свойственная апрелю-месяца, сохранится в Москве и области до конца текущей недели и в начале следующей. В дневное время столбики термометров будут повышаться до 14°. В ночное время возможны слабы заморозки при колебании температуры около нулевой отметки. Осадки не прогнозируются.

Москва, Анастасия Смирнова

