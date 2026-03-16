В Москве сохранится теплая погода с ночными заморозками

В ближайшие дни в московском регионе сохранится теплая погода без существенных осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в дневное время воздух будет прогреваться до 10° и выше, а в ночное время ожидаются заморозки.

Самая холодная ночь ожидается во вторник, 17 марта, когда температура может опуститься в Москве до -5...-3°, а по области – до -7...-2°. Аналогичное похолодание прогнозируется также в ночь на 19 марта. При этом в светлое время суток – возможно до 14°.

Москва, Анастасия Смирнова

