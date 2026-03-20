Гидрометцентр: выходные в Москве будут теплыми и без осадков

В предстоящие выходные дни в московском регионе сохранится теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра, значения средней суточной температуры воздуха превысят климатическую норму на 3-4° и будут соответствовать концу первой – началу второй декады апреля.

В светлое время суток воздух будет прогреваться до 12-13°, однако ночью по-прежнему временами возможны заморозки до -6°.

Осадки в виде дождя ожидаются во вторник, 24 марта при температуре ночью -3...2°. В дневное время потеплеет до 6...11°.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube