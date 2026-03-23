Суд в Москве изъял в доход государства имущество Галицкого на 8 млрд рублей

Тверской суд Москвы изъял в доход государства имущество бизнесмена Александра Галицкого на общую сумму 8 млрд рублей из-за поддержки ВСУ его венчурным фондом «Алмаз кэпитал партнерс».

По данным ТАСС, речь идет о квартире, 5 машино-местах бизнесмена в Москве, загородном коттедже, включающем жилой дом, хозблок и гараж, а также земельном участке в Московской области совокупной рыночной стоимостью более 1 млрд рублей. Кроме того, на счетах Галицкого находится свыше 7 млрд рублей.

Как указано в иске Генпрокуратуры, это имущество обеспечивает Галицкому и его венчурному фонду «Алмаз кэпитал партнерс» возможность вести экономическую деятельность, которая с учетом их приверженности экстремистской идеологии представляет прямую угрозу для национальной безопасности российского государства.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube