В Москве вводят введут цифровизированный контроль за расходами и доходами чиновников

Московская городская дума приняла поправки в законодательство, согласно которым будет введен цифровизированный контроль за расходами и доходами чиновников. В частности, будет расширен круг подконтрольных лиц – в него включены, в том числе, руководители государственных учреждений Москвы.

Согласно изменениям, контроль за доходами и расходами должностных лиц теперь будет вестись на постоянной основе с использованием цифровых технологий, что позволит в режиме реального времени получать точную информацию и быстрее реагировать на возможные нарушения.

Всего Мосгордума внесла соответствующие изменения в 7 городских законов с учетом поправок, ранее внесенных в федеральное законодательство и вступивших в силу с 1 января 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

